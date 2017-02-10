В Магнитогорске на 3 дня объявлен особый экорежим

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) до 11 часов понедельника, 13 февраля, объявлено о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) – слабый ветер и ночная инверсия будут препятствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

НМУ первой степени опасности объявлены с 13 часов 10 февраля, сообщает региональное Минэкологии.

Инверсия – повышение температуры воздуха с высотой вместо обычного понижения (эффект прижимания облака ядовитых веществ к поверхности земли).

Промышленным предприятиям Магнитогорска предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

Между тем, в Челябинске с начала 2017 года отмечалось 18 дней с НМУ, в том числе семь из них – второй степени опасности. Максимальные концентрации загрязняющих веществ в эти дни повышались до 6,1 ПДК по оксиду углерода, диоксиду азота – до 4,4 ПДК, фториду водорода – до 5,2 ПДК. Специалисты Челябинского ЦГМС утверждают, что особенности географического расположения и рельефа местности создают особые условия для формирования застоев и инверсий.