Знаменитый дзюдоист Александр Михайлин проведет мастер-класс для детей в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Чемпион мира по дзюдо Александр Михайлин проведет 12 июля благотворительный мастер-класс в Челябинске – мероприятие рассчитано на воспитанников детских домов и спортивных школ города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

Заслуженный мастер спорта России Александр Михайлин является серебряным призером Олимпийских игр, единственным в истории российского и советского дзюдо трехкратным чемпионом мира в личном зачете, победителем командного чемпионата планеты, шестикратным чемпионом Европы, восьмикратным чемпионом мира и победителем Всемирных игр среди военных, чемпионом планеты среди студентов, победителем первенств мира и Европы среди юниоров, 10-кратным чемпионом России.

В 2014 году Александр ушел из большого спорта, но через два года решил вернуться. Сегодня 37-летний спортсмен десятый раз стал чемпионом России и взял курс на золото Токио-2020.

Мастер-класс Александра Михайлина носит благотворительный характер и устраивается для воспитанников детских домов и спортивных школ Челябинска. Запланированы вручение подарков и автограф-сессия.

Также в рамках мероприятия состоится чествование семей погибших военнослужащих 23-го отряда спецназа Росгвардии, посвященное 15-летию со дня его образования (17 июля 2002 года). Также будут награждены за высокие достижения сертифицированными кимоно и Благодарственными письмами Минспорта Челябинской области бронзовый призер первых Европейских игр и Всемирных игр слепых Александр Парасюк и победитель первенств мира, Европы, шестикратный победитель первенств России (спорт слепых) Сергей Николаев.

Кроме того, пройдет тренировка членов сборной России и ведущих спортсменов ЦОП по дзюдо под руководством Александра Михайлина. Почетные гости мероприятия – министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер, глава администрации Челябинска Евгений Тефтелев, ветераны южноуральского дзюдо.

Фото пресс-службы ЦОП по дзюдо Челябинской области