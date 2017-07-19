Челябинскую область на мировом WorldSkills Competition-2017 представят 7 человек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинскую область на чемпионате мира WorldSkills Competition-2017 представят семь человек – в национальную сборную включены специалисты по мехатронике, сварке, web-разработкам, 3D-моделированию, ресторанному сервису и витринистике, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу МИнобрмнауки региона.

В составе российской сборной – 58 человек, в том числе южноуральцы Александр Арапов, Максим Аксенов (мехатроника), Вадим Миндигалиев (сварочные технологии), Константин Ларин (веб-разработка), Наталья Баранова (ресторанный сервис), Умар Нуршинов (визуальный мерчендайзинг и витринистика), Анастасия Ким (3D моделирование для компьютерных игр).

«Соревнования WorldSkills демонстрируют уровень среднего профессионального образования. На наш взгляд, семь участников из 58 – хороший показатель работы системы образования региона. Челябинская область одной из первых в России присоединилась к движению WorldSkills Russia. Для нас задача подготовки квалифицированных специалистов – по сути, тех, кто обеспечивает социально-экономическое развитие страны, – является особенно актуальной», – прокомментировал министр образования и науки области Александр Кузнецов

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition-2017 пройдет с 14 по 19 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Молодые профессионалы из 76 стран разыграют медали по 50 компетенциям.

Добавим, сейчас представители движения WorldSkills от России находятся на тренировочных сборах в Краснодарском крае.