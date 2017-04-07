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Агентство новостей Доступ 1 7 апреля 2017 года, 15:13

Челябинск поддержит Питер: в сквере Колющенко пройдут митинг и донорская акция


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

 В субботу, 8 апреля, в челябинском сквере у ДК им. Колющенко пройдут митинг «Россия против террора!» и массовая акция по сдаче крови – оба мероприятия приурочены к трагическим событиям, которые в начале недели произошли в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Чтобы сдать кровь, необходимо иметь при себе паспорт и подготовиться к донации: накануне исключить алкоголь, жирную, жареную, копченую пищу. Утром рекомендуется легкий завтрак, натощак кровь сдавать не нужно.

«Служба крови при возникновении чрезвычайных ситуаций является одним из этапов экстренной неотложной помощи пострадавшим. Регулярно пополняемый банк крови и ее компонентов служит гарантией спасения жизни людей потерявших кровь, в разных жизненных ситуациях», – подчеркивает главный врач станции переливания крови ФМБА России в Челябинске Елена Коробатова.

Сдать кровь можно будет с 10.00 до 14.00.
Митинг начнется в 11.00.

Напомним, 3 апреля в северной столице в 14.40 часов по московскому времени на перегоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв в вагоне поезда. В результате теракта погибли 14 человек. По последним данным, взрыв совершил террорист-смертник, связанный с радикальными течениями.

После трагедии южноуральская полиция перешла на усиленный режим работы, в минувшие два дня прошла тотальная проверка всех иностранцев, выписаны штрафы на десятки тысяч рублей

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Теги: доноры, теракт, митинг, новости челябинска, антитеррор, новости санкт-петербурга
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