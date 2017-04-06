На Южном Урале проходит тотальная проверка всех мигрантов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В целях недопущения террористических и экстремистских проявлений в Челябинской области прошли рейды по местам массового пребывания мигрантов – за два дня правоохранители составили 73 административных протокола, выписали штрафов на 172 тыс. рублей и запретили въезд в Россию 15 иностранцам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

В оперативно-профилактическом мероприятии приняли участие сотрудники Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму и Управления ФСБ России по Челябинской области. Особое внимание они уделили проверке фактического места проживания южноуральских гостей, а также мигрантам, которые занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками.

В итоге за два дня было проверено более 250 иностранцев. Выявлено 73 административных правонарушения, шесть фактов фиктивной постановки на миграционный учет. В отношении трех мигрантов принято решение о принудительном выдворении за пределы РФ. Наложены штрафы на сумму 172 тыс. рублей, взыскано 64 тыс.

Кроме того, после рейда въезд в Россию навсегда запретили для 15 иностранцев.