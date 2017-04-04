ВАЖНО. Южноуральская полиция перешла на усиленный режим из-за теракта в Петербурге

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральская полиция перешла на усиленный режим из-за теракта в санкт-петербургском метро, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка.

Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение мер антитеррористической безопасности проводится силами ГУ МВД по Челябинской области совместно с региональными подразделениями ФСБ и Росгвардии.

«В настоящее время сотрудники полиции переведены на усиленный вариант несения службы, под особый контроль взяты въезды и выезды из городов и районов области. В соответствии с действующим законодательством организованы мероприятия по досмотру транспортных средств и граждан. Усилены меры безопасности на железнодорожных и автовокзалах, в аэропортах, а также на режимных объектах», – говорится в сообщении.

Также увеличена плотность наружных нарядов полиции в местах массового пребывания граждан. Приняты меры по усилению миграционного контроля.

Работа в усиленном режиме продолжится до особого распоряжения, уточнили в ведомстве.

Напомним, в результате взрыва самодельного устройства в санкт-петербургской подземке погибли 14 человек, 49 остаются в больницах. СКР возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ – «Теракт». По одной из версий, взрыв осуществил террорист-смертник из Средней Азии.