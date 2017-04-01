ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если коллекторы пишут гадости в соцсетях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Звонки по ночам, угрозы родным и близким, а еще – оскорбительные слова в соцсетях. На войне все средства хороши, считают коллекторы и, конечно, ошибаются. Нет закона, который позволял бы «черным приставам» делать из должника посмешище, тем более публично. Поэтому сегодня в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ» – подробный ликбез на случай, если коллекторы пишут о вас гадости в соцсетях.

ШАГ 1. Обратитесь в службу технической поддержки социальной сети с требованием удалить порочащую информацию

Для этого нужно указать в сообщении оператору службы технической поддержки аккаунт (учетную запись), с помощью которого распространяется порочащая информация. Далее следует указать причину обращения, которое структурно должно состоять из трех частей:

- указание на порочащий характер сведений;

- указание на факт распространения сведений (тематическая группа, сообщения друзьям);

- указание на недостоверность сведений.

В заключение нужно обозначить требование: блокирование аккаунта или удаление сведений, порочащих честь и достоинство гражданина.

ШАГ 2. Если администрация сайта в добровольном порядке не удаляет порочащие сведения, обратитесь в региональный Роскомнадзор

Здесь также надо составить обращение, как и в техподдержку сайта, а также приложить скриншоты страниц. Надзорное ведомство должно дать правовое заключение в течение 30 дней. В случае положительного решения данный аккаунт или сообщество будут заблокированы.

ШАГ 3. Требуйте опровержения информации

Вы имеете право на опровержение порочащих вашу честь, достоинство или деловую репутацию сведений. Причем требовать это вы можете даже в досудебном порядке. Опровержение должно быть размещено на том же ресурсе, в той же группе, на той же странице, где была опубликована порочащая информация.

ШАГ 4. Требуйте возмещения морального вреда

Подготовьте заверенные нотариусом скриншоты порочащих вас сообщений и постов. Также вы имеете право требовать компенсации морального вреда и опровержения сведений на сайте.

ЧТО ДЕЛАТЬ, если вам позвонил коллектор