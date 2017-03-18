ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы не попасть за решетку из-за репоста в соцсетях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Несмотря на тот факт, что судебная практика по делам, касающимся интернета, в России еще не наработана, уже понятно, что общение в сети не так безопасно, каким кажется. Случайный репост» в ВК может стоить человеку реального тюремного срока, глупая шутка – серьезного штрафа. О том, как не навредить себе во Всемирной паутине – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Всегда обновляйте антивирус

Регулярное обновление программного обеспечения поможет вам защититься от вирусов. Не откладывайте и не отменяйте их.

ШАГ 2. Выбирайте хорошие пароли

Дата рождения и qwerty – очень плохие пароли. Подберите хороший пароль, состоящий из цифр, букв, спецсимволов, и меняйте его не реже раза в месяц.

ШАГ 3. Не распространяйте информацию о себе

Не нужно без надобности указывать место работы и место жительства, возраст, дату рождения. По ним легко вычислить ваше настоящее местоположение и, например, ограбить квартиру в ваше отсутствие или угнать машину.

В особой опасности, по словам экспертов, в соцсетях подвергаются дети. В этой связи на сайте АН «Доступ» продолжается опрос о том, контролируете ли Вы поведение несовершеннолетних в соцсетях:

ШАГ 4. Работайте в электронной почте правильно

Не храните сканы важных документов: злоумышленники могут взломать email и получить к ним доступ. Ведя деловую электронную переписку, помните об идентификации собеседника. Чтобы быть уверенным в том, что вы общаетесь именно с тем человеком, договоритесь использовать электронную цифровую подпись или направляйте важные документы обычной почтой.

ШАГ 5. Не помогайте «пиратам»

Копировать в личных целях можно только легально размещенные в интернете материалы. Копирование и распространение пиратских копий аудио- и видеофайлов или изображений наказывается по статье 146 УК РФ.

ШАГ 6. Следите за своим языком

Призыв «гнать в шею» нелюбимого вами политика может быть рассмотрен судом как побуждение к совершению насильственных действий. Наказывается по статье 282 УК РФ.

Никогда, ни при каких обстоятельствах не делайте публичных заявлений и призывов, направленных против «других»: людей иной расы, национальности, религии.



Ни в коем случае не нужно рассказывать в интернете об однополой любви (КоАП РФ, Статья 6.21. «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»), объяснять, как правильно варить «мет» и сушить коноплю (ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Статья 46), информировать о способах самоубийства и «постить» порнографические материалы.

По материалам «Российской газеты»