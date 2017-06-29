В Карталах объявлен конкурс по выборам главы после отставки мэра
В руководстве Карталов (Челябинская область) – кадровые перестановки: депутаты городского поселения приняли в среду, 28 июня, отставку мэра Михаила Усольцева, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Депутаты горсовета проголосовали за объявление конкурса на кандидатуру главы Карталинского городского поселения. Конкурс назначен на 11 августа, уточняют местные СМИ.
До завершения конкурса временно исполняющей обязанности главы Карта лов избрана первый вице-мэр Кристина Мятченко.
Фото газеты «Карталинская новь»