Пт, 17.03.2017, 12:02 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПолитика
Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 10:20

Стать главой Златоуста хотят 13 человек


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 17 марта, конкурсная комиссия по выборам главы Златоустовского городского округа (Челябинская область) приступила к проверке документов от претендентов на пост в мэрии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу местного Собрания депутатов.

Прием документов завершился накануне. Свои кандидатуры выдвинули 13 человек, в том числе действующий глава города Вячеслав Жилин (1969 г.р.). Самый младший кандидат – Александр Баев 1994 года рождения, помощник машиниста локомотива Локомотивного депо Златоуста; его самые старшие оппоненты – пенсионер Вячеслав Дубровский 1955 года рождения и председатель сельскохозяйственного кооператива «Горный Урал» Петр Панишев 1952 года рождения.

Также среди претендентов – начальник челябинского Гортранса Роман Болотов (1980 г.р.), председатель Собрания депутатов ЗГО Алексей Карюков (1978 г.р.), охранник, несколько руководителей управляющих компаний и ведущий программы «Поварята» на местном TV.

Предварительное заседание конкурсной комиссии состоится 3 мая 2017 года, 12-го пройдет конкурс-испытание по отбору не менее двух кандидатов на должность главы ЗГО. Имя нового мэра станет известно 18 мая, на заседании горсобрания. Победителю надо будет набрать не менее 13 голосов.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: новости златоуста, реформа мсу, выборы главы
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 584
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Политика»

15 марта, 13:25
Штаб Навального в Челябинске готовит митинг против коррупции высших должностных лиц
14 марта, 13:09
Гартунг вошел в ТОП-5 рейтинга полезности депутатов Госдумы
13 марта, 11:58
На выборах главы Бобровского поселения в Троицком районе победила кандидат от ЛДПР
10 марта, 11:17
Озерский горсуд: Смена председателя не связана с делом экс-сенатора Цыбко
09 марта, 15:17
В Карталинском районе переизбрали главу
09 марта, 12:22
Прокуратура требует лишить мандата депутата-единоросса из Копейска
07 марта, 11:08
В канун 8 Марта опубликован рейтинг самых известных женщин Южного Урала
06 марта, 15:00
Дубровский подвел итоги 2016 года и обозначил перспективы
06 марта, 13:44
Дубровский назначил замминистра промышленности руководителем Госжилинспекции
06 марта, 11:25
Дубровский выступит с традиционным посланием по итогам 2016 и планам на среднесрочную перспективу
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Контролируете ли Вы общение детей в соцсетях?

Подписка на новости
Прислать новость