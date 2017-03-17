Стать главой Златоуста хотят 13 человек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 17 марта, конкурсная комиссия по выборам главы Златоустовского городского округа (Челябинская область) приступила к проверке документов от претендентов на пост в мэрии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу местного Собрания депутатов.

Прием документов завершился накануне. Свои кандидатуры выдвинули 13 человек, в том числе действующий глава города Вячеслав Жилин (1969 г.р.). Самый младший кандидат – Александр Баев 1994 года рождения, помощник машиниста локомотива Локомотивного депо Златоуста; его самые старшие оппоненты – пенсионер Вячеслав Дубровский 1955 года рождения и председатель сельскохозяйственного кооператива «Горный Урал» Петр Панишев 1952 года рождения.

Также среди претендентов – начальник челябинского Гортранса Роман Болотов (1980 г.р.), председатель Собрания депутатов ЗГО Алексей Карюков (1978 г.р.), охранник, несколько руководителей управляющих компаний и ведущий программы «Поварята» на местном TV.

Предварительное заседание конкурсной комиссии состоится 3 мая 2017 года, 12-го пройдет конкурс-испытание по отбору не менее двух кандидатов на должность главы ЗГО. Имя нового мэра станет известно 18 мая, на заседании горсобрания. Победителю надо будет набрать не менее 13 голосов.