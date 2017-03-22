Средняя зарплата челябинских чиновников в 2016 году составила 48 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские чиновники получают зарплату больше, чем курганские коллеги, но меньше остальных в Уральском федеральном округе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Ростата.

Средняя зарплата сотрудников органов исполнительной власти Челябинской области в 2016 году составила 47 тыс. 976 рублей, что на 4,5% ниже уровня 2015, в структурах местного самоуправления – 31 тыс. 457 рублей, это на 6% больше, чем годом ранее. Для сравнения: среднемесячная зарплата в регионе, по данным ведомства, составила 32 тыс. 851 рубль.

Ниже зарплата среди субъектов УрФО только у чиновников Курганской области – 41 тыс. 452 рубля (минус 1,1% к 2015) и 21 тыс. 455 рублей (плюс 3,1%) соответственно.

На третьем месте по уровню средней оплаты труда идет Свердловская область – 48 тыс. 756 рублей (плюс 2,6% к 2015) и 30 тыс. 082 рубля (плюс 2,8%) соответственно.

Самые богатые чиновники работают в Тюменской области, где зарплаты сотрудников исполнительной власти, в среднем, составили 78 тыс. 704 рубля (на 7,1% выше уровня 2015 года), в ХМАО – 95 тыс. 430 рублей (меньше на 5%). Самая высокая средняя зарплата не только в УрФО, но и в России, у чиновников Ямала – 165 тыс. 935 рублей, что на 2,3% выше уровня 2015 года.

Средняя зарплата чиновников указанных категорий в целом по России в 2016 году составила 56 тыс. 520 рублей (органы исполнительной власти регионов) и 37 тыс. 338 рублей (органы местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями), в УрФО – 76 тыс. 627 рублей и 59 тыс. 500 рублей соответственно.

Всего, по данным Ростата, в Челябинской области трудится 16 тыс. 551 гражданский (муниципальный) служащий.