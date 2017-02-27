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Агентство новостей Доступ 1 27 февраля 2017 года, 13:10

Назначена врио Управления Росреестра по Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Назначена врио руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области – данный пост 27 февраля заняла Ольга Смирных, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию ведомства.

Заместитель руководителя Управления Росреестра Ольга Смирных назначена исполняющей обязанности главы ведомства на срок временного перевода руководителя Управления Игоря Цыганаша на должность начальника Управления Росреестра по Свердловской области.

Фото пресс-службы Управления Росреестра по Челябинской области

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Теги: росреестр, новости челябинска, кадровые перестановки
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