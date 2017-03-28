На пост главы Снежинска претендуют трое, включая действующего градоначальника

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На пост главы Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) претендуют трое – сегодня, 28 марта, проходит предварительное заседание конкурсной комиссии, на которой рассматриваются документы кандидатов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил начальник управления по внутренней политике регионального правительства Виталий Шиков, в списке кандидатов на участие в выборах главы Снежинска – действующий градоначальник Игорь Сапрыкин, инженер-исследователь ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» Тамара Смагина и заместитель руководителя Комитета по управлению имуществом Роман Шашов. Заявившийся ранее председатель Контрольно-счетной палаты Юрий Поздняков снял свою кандидатуру.

«В среду, 29 марта, состоится основное заседание конкурсной комиссии, где кандидаты представят свои планы по развитию города, а также продемонстрируют знание законодательства о государственном и муниципальном управлении. В четверг, 30 марта, депутаты Снежинского городского округа выберут главу из числа претендентов», – сказал Шиков.

В конце 2016 года в Снежинске были приняты поправки в Устав города, согласно которым была утверждена одноглавая система управления. Избранный депутатами глава города также будет возглавлять администрацию.