На пост главы Чесменского района претендуют судья в отставке и домохозяйка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 20 июня, в региональном правительстве состоялось первое заседание конкурсной комиссии по выборам главы Чесменского муниципального района – участники рабочей группы рассмотрели документы шести претендентов на должность главы района, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все кандидаты – а это, судья в отставке Михаил Зуболомов, инструктор профессиональной подготовки отдела МВД России по Чесменскому району Олег Мартынов, председатель районного Собрания депутатов Владимир Федяшев, домохозяйка Эльвира Лебедева, координатор адвокатской деятельности в Чесме Сергей Лысенко и исполняющая обязанности главы Чесменского района Татьяна Жморщук – допущены до второго тура.

По словам начальника управления по внутренней политике правительства Челябинской области Виталия Шикова, во втором туре конкурсантам предстоит собеседование с участниками комиссии, где покажут знание законодательства, устава и законов Челябинской области и Российской Федерации. Также каждый кандидат представит и попытается защитить свою программу социально-экономического развития территории, ответит на вопросы конкурсной комиссии.

Напомним, в связи с изменением законодательства в 2015 году все главы муниципальных образований Челябинской области, кроме глав ЗАТО, избираются на конкурсной основе. Затем конкурсная комиссия представляет кандидатуры победителей конкурса в собрание депутатов муниципалитета, которое, в свою очередь, избирает из их числа главу муниципального образования сроком на пять лет.

Комиссия по отбору кандидатов состоит из трех депутатов представительного органа местного самоуправления, двух представителей правительства Челябинской области и одного депутата Заксобрания – всего шести человек.