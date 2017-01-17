В 14 муниципалитетах Челябинской области приостановлены занятия в школах из-за ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ в Челябинской области приостановлен учебный процесс в школах 14 муниципальных образованиях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Занятия отменены в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Коркинском, Еманжелинском, Еткульском, Сосновском, Агаповском, Кизильском, Верхнеуральском, Нагайбакском, Кусинском, Карталинском, Красноармейском районах», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Кроме того, частично приостановлен учебный процесс в трех школах, трех классах трех школ, а также трех группах двух детских садов.

По данным ведомства, с 9 по 15 января в регионе отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

«Зарегистрировано 37 тыс. 116 случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 97%, Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, в том числе детей до двух лет – на 95%, 3-6 лет – в два раза, школьников 7-14 лет – в 2,2 раза, взрослых – 81%», – уточнили врачи.

Рост заболеваемости отмечен во всех муниципальных образованиях, превышение порогов – в 31, за исключением Троицкого, Чебаркульского, Октябрьского, Брединского, Уйского, Нязепетровского, Ашинского районов.

Напомним, в Челябинске уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидпорога на 32%.