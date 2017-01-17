ВНИМАНИЕ. В Челябинске началась эпидемия ОРВИ и гриппа

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Эпидемиологический порог по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в Челябинске превышен на 32%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В областном центре с 9 по 15 января зарегистрировано 17 тыс. 283 случая ОРВИ – это выше уровня прошлой недели на 47%. Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, уровень выше эпидпорога на 32%, в том числе среди взрослых – на 38,2%, школьников – 14,7%», – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, с 23 декабря 2016 года в Челябинской области введены карантинные мероприятия в медицинских и социальных организациях, усилены противоэпидемические действия в образовательных организациях.

Учебный процесс в школах Челябинска приостановлен до 18 января 2017 года включительно. Вопрос о возобновлении занятий будет решен сегодня на областном штабе по профилактике гриппа и ОРВИ.