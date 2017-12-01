Студентам-целевикам в Челябинской области будут ежемесячно платить по 1 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли региональный закон, по которому договоры на целевое обучение будут заключаться с областным Минздравом, а студентам-медикам, начиная с учебного 2018 года, будут выплачивать по 1 тыс. рублей стипендии ежемесячно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня существует дефицит кадров, а выпускники вузов не всегда доезжают до мест распределения. Поэтому было принято решение, чтобы договоры на целевое обучение студентов-медиков заключали не муниципалитеты, а Минздрав. Сумма доплаты 1 тыс. рублей невелика, но это только начало. Меры действенные. Надеюсь, эффект мы оценим уже в 2018 году», – отметил руководитель комитета по социальной политике Заксобрания Александр Журавлев.

В соответствии с квотой Минздрава РФ объем целевиков в Челябинской области будет составлять 60% от общего набора. Человек, заключивший договор о целевом наборе и не прибывший к месту распределения, должен будет вернуть вложенные в его обучение деньги и стипендию. Готовятся поправки на федеральном уровне, которые в несколько раз увеличат суммы штрафных выплат для таких выпускников.

Александр Журавлев добавил, что в Челябинской области не хватает порядка 4 тыс. медицинских кадров. Причем речь идет не только о сельской местности, но и о городах. Основная нехватка врачей наблюдается в первичном звене – в регионе дефицит узких специалистов.