Пт, 27.01.2017, 16:56 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяМедицина
Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 11:33

ВНИМАНИЕ. Школы Катав-Ивановска и Юрюзани приостановили учебный процесс из-за ОРВИ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Катав-Ивановске и Юрюзани (Челябинская область) объявлен карантин – с 27 января 2016 года во всех школах приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся на 80%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Все школы и учреждения дополнительного образования Катав-Ивановска и Юрюзани с 27 января закрыты на карантин», – сообщила пресс-секретарь главы Катав-Ивановского района Ирина Чурина.

По данным заместителя начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Светланы Вороновой, с 23 по 25 января зарегистрировано 313 случаев ОРВИ. Среди заболевших дети составляют 82%, взрослые – 18%.

«Фиксируется увеличение числа заболевших среди взрослых на 3%, среди детей от года до двух лет – на 20,8%, от 3 до 6 лет – на 21%, среди школьников – на 80%, подростков – в 2 раза», – сообщила она.

По итогам заседания штаба по профилактике ОРВИ и гриппа решено приостановить учебный процесс в общеобразовательных школах и организациях дополнительного образования детей в Катав-Ивановске и Юрюзани по 5 февраля включительно.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: орви, карантин, эпидемия гриппа, отмена занятий, новости катав-ивановска, новости юрюзани
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 535
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Медицина»

25 января, 16:44
Средняя зарплата врачей с высшим образованием на Южном Урале составила 48 тыс. рублей
25 января, 13:34
ВНИМАНИЕ. Карантин по ОРВИ и гриппу в Южноуральске – УТОЧНЕНИЕ
25 января, 13:22
ВАЖНО. За угрозы врачам могут отправить под арест
25 января, 09:59
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинске снизилась на 20%
24 января, 12:16
ВНИМАНИЕ. Кыштым отправляет школьников на карантин по гриппу и ОРВИ
24 января, 10:22
Число подхвативших вирус в Челябинской области за неделю снизилось на 8,6%
23 января, 14:31
ВНИМАНИЕ. В школах Златоуста карантин продлен до 26 января включительно
23 января, 13:14
В Увельском районе карантин продлили до конца января
20 января, 15:53
В школах Магнитогорска отменен карантин по гриппу с 23 января
20 января, 15:38
Российским врачам установили временной норматив по приему пациентов

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость