ВНИМАНИЕ. Школы Катав-Ивановска и Юрюзани приостановили учебный процесс из-за ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Катав-Ивановске и Юрюзани (Челябинская область) объявлен карантин – с 27 января 2016 года во всех школах приостановлен учебный процесс из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся на 80%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Все школы и учреждения дополнительного образования Катав-Ивановска и Юрюзани с 27 января закрыты на карантин», – сообщила пресс-секретарь главы Катав-Ивановского района Ирина Чурина.

По данным заместителя начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Светланы Вороновой, с 23 по 25 января зарегистрировано 313 случаев ОРВИ. Среди заболевших дети составляют 82%, взрослые – 18%.

«Фиксируется увеличение числа заболевших среди взрослых на 3%, среди детей от года до двух лет – на 20,8%, от 3 до 6 лет – на 21%, среди школьников – на 80%, подростков – в 2 раза», – сообщила она.

По итогам заседания штаба по профилактике ОРВИ и гриппа решено приостановить учебный процесс в общеобразовательных школах и организациях дополнительного образования детей в Катав-Ивановске и Юрюзани по 5 февраля включительно.