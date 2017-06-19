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Агентство новостей Доступ 1 19 июня 2017 года, 17:22

С подозрением на энцефалит госпитализированы 11 южноуральцев за неделю


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

За неделю с укусами клещей в больницы Челябинской области обратились 1 242 человека – 11 пострадавших госпитализированы с подозрением на энцефалит, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С начала сезона, по данным медиков, на Южном Урале зарегистрировано 10 466 случаев укуса клеща. С подозрением на энцефалит госпитализировали 92 человек, в том числе шестерых детей младше 14 лет.

Кто в Челябинской области имеет право на бесплатную вакцину против клещей и бешенства

«В случае заражения энцефалитом тяжесть заболевания зависит не только от возраста и состояния иммунитета, но и от концентрации вируса в самом клеще, от места присасывания, а также от длительности пребывания впившегося клеща на теле. Чтобы защитить себя от тяжелой болезни, развития осложнений и возможного летального исхода, мы рекомендуем своевременную вакцинацию. Но даже привитым людям стоит соблюдать меры предосторожности: при посещении лесопарковой зоны носить закрытую одежду, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и спутников» – отмечает начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни Минздрава Ольга Яворская.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ

1. Необходимо как можно быстрее снять его с тела. Но делать это самостоятельно не рекомендуется: велик риск повредить клеща, и заражение будет продолжаться. Оптимальный вариант – обратиться в ближайший травмпункт, чтобы клеща удалили профессионалы, они же обработают ранку.

2. Стоит отнести клеща на лабораторное исследование:
• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» (г. Челябинск, ул. Свободы, 147), тел. 237-33-93, 237-34-76
• Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Магнитогорске и Агаповском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском районах» (Магнитогорск, ул. Ленинградская, 84), тел. 8(351) 9-21-00-06
• ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль» (Чебаркуль, ул. Крылова, 83) , тел. 8(351) 68-2-57-68
• МУЗ «Саткинская ЦРБ» (Сатка, ул. Куйбышева, д.15), тел.8(35161) 3-32-02
• Медицинские центры ООО «ИНВИТРО-Урал»
• Независимая лаборатория «Прогрессивные медицинские технологии»

3. В случае если клещ является переносчиком клещевого энцефалита, а вы ранее не прививались, следует поставить прививку иммуноглобулином. Если клещ инфицирован боррелиозом, анаплазмозом, эрлихиозом, необходимо обратиться к врачу, который назначит курс лечения.

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Теги: челябинская область, минздрав, клещи, клещевой энцефалит
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