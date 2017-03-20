ВАЖНО. Россиян предупредили о гриппе, провоцирующем пневмонию

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Россию идет опасный вирус гриппа В, вызывающий тяжелые осложнения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

В эфире НТВ главный санитарный врач России попросила граждан не расслабляться, несмотря на окончание эпидемиологического сезона и снижение числа болеющих ОРВИ. «За сезонным вирусом H3N2 идет вирус гриппа B, более опасный осложнениями», – сказала Анна Попова.

Она добавила, что этот вирус поражает меньшее количество людей, но вызывает большое количество опасных осложнений: может вызвать серьезные болезни нижних дыхательных путей, среди которых бронхит и пневмония.

«Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую. И несмотря на то что эпидсезон заканчивается, уровень заболеваемости снижается, расслабляться не стоит. А при первых симптомах нужно сразу же обратиться к врачу», – сказала Анна Попова.

Напомним, в Челябинской области еженедельно регистрируется около 20 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.