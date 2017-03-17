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Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 14:21

Пройти диспансеризацию за 90 минут можно 18 марта в поликлиниках Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители Челябинской области в субботу, 18 марта, могут пройти медосмотр за полтора часа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Мероприятие пройдет во всех муниципальных образованиях Южного Урала и позволит жителям пройти бесплатное комплексное медицинское обследование за 90 минут, включая готовность результатов анализов», – говорится в сообщении.

Диспансеризация проводится в два этапа: первый включает анкетирование, прием врачей, лабораторные и инструментальные исследования, объем которых определяется в зависимости от пола и возраста, на второй направляются те, кому необходимы дополнительные обследования и консультации для уточнения диагноза.

«Часто у людей, которые заняты на работе, не хватает времени для прохождения диспансеризации, поэтому был выбран единый день – суббота, в рамках которого южноуральцы смогут проверить свое здоровье и получить необходимые консультации», – прокомментировала главный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения региона Ольга Агеева.

По ее словам, все обследования в рамках диспансеризации будут проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно.

В этом году в бесплатном комплексном обследовании могут принять участие южноуральцы, которые родились в 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 годах. Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, предварительная запись не требуется, наличие паспорта и полиса ОМС обязательно.

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Теги: диспансеризация, новости челябинска, медицина челябинска
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