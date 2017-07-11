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Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 17:52

Почти 17 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области возросло количество пострадавших от укусов клещей – более 16 тыс. человек обратились за помощью к врачам с начала сезона, среди них – почти 4 тыс. несовершеннолетних, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Роспотребнадзора.

Сообщается, что на сегодняшний день зарегистрировано пять случаев клещевого энцефалита. Пострадавшие не были привиты против этого заболевания, подчеркивают в ведомстве.

«Кроме того, зарегистрировано 10 случаев заболевания клещевым боррелиозом. В лабораториях области исследовано 4 613 клещей, из них 3% оказались инфицированы вирусом энцефалита, 19% – боррелиями», – говорится в сообщении.

Жителям настоятельно рекомендуют провести вакцинацию против клещевого энцефалита. Кроме того, в Роспотребнадзоре напоминают о необходимости проведения один раз в три года ревакцинирующей прививки.

Кто в Челябинской области имеет право на бесплатную вакцину против клещей и бешенства

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Теги: челябинская область, роспотребнадзор, клещи, клещевой энцефалит
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