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Агентство новостей Доступ 1 5 июля 2017 года, 10:15

Число укушенных клещами в Челябинской области превысило прошлогодние значения


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Число заболевших клещевыми вирусными инфекциями в Челябинской области достигло девяти, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации регионального Роспотребнадзора, с начала весны в медицинские организации обратились 15,5 тыс. пострадавших от укусов клещей, из них 3,5 тыс. – это дети. За аналогичный период прошлого года эти цифры составляли 11,5 тыс. и 2,4 тыс. соответственно.

«Зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом у южноуральцев, не имеющих прививки, а также семь случаев – клещевым боррелиозом. В лабораториях исследовано более 4 тыс. паразитов, из них 3,3% оказались инфицированы вирусом энцефалита, 17,4% – возбудителями боррелиоза», – говорится в сообщении.

По данным федерального профильного ведомства, в Кемеровской, Томской, Новосибирской, Тюменской и Челябинской областях, Красноярском и Алтайском краях и Удмуртской Республике показатели постравших от укусов клещей превысили прошлогодние значения.

Напомним, в 2017 году за счет средств областной казны прививаются дети в возрасте 3-4 лет, из муниципальных бюджетов финансируется иммунизация школьников и учащихся групп риска.

«С целью предупреждения укусов клещей обработано 5 052,28 га мест массового отдыха населения, в том числе 1 254,4 га территорий детских оздоровительных учреждений», – уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Напомним, организация экскурсий, походов, прогулок за пределы территории загородных детских оздоровительных учреждений для детей и подростков запрещена.

Специалисты напоминают о необходимости при посещении садовых участков, кладбищ, парков, скверов, леса использовать одежду, которая максимально закрывает тело, а также применять акарицидно-репеллентные средства. В случае укуса клеща следует обратиться в ближайший травмпункт и исследовать паразита на инфекции.

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Теги: роспотребнадзор, медицина, клещи, новости челябинска
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