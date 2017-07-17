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Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 17:22

Более 170 человек могли подцепить клещевой энцефалит на Южном Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области с подозрением на клещевой энцефалит госпитализированы 176 человек – всего с начала сезона от укусов паразитов пострадало около 17 тыс. южноуральцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

С 10 по 16 июля в медучреждения области с укусами клещей обратились 1 тыс. 244 человека, в том числе 282 несовершеннолетних.

Напомним, с начала сезона в Челябинской области зарегистрировано 16 тыс. 783 случая укусов клещей. С подозрением на энцефалит госпитализированы 176 человек, в том числе 32 ребенка и шесть подростков.

«Самый действенный способ профилактики клещевого энцефалита – это вакцинация. Но если вы привиты, все равно стоит быть осторожными при посещении лесопарковых зон. Рекомендуется надевать одежду, закрывающую тело, использовать репелленты, регулярно осматривать себя и спутников, при обнаружении клеща ни в коем случае не давить его. Если присасывание клеща все же произошло, необходимо безотлагательно обратиться в травмпункт. Также нужно помнить, что особую опасность несут множественные укусы клещей и укусы в область головы и шеи», – напомнила начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни регионального Минздрава Ольга Яворская.

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Теги: челябинская область, минздрав, клещевой энцефалит, новости челябинска
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