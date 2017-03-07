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ГлавнаяФинансы
Агентство новостей Доступ 1 7 марта 2017 года, 14:47

ВАЖНО. Расходы челябинского бюджета увеличились почти на 870 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Расходы челябинского бюджета увеличились почти на 870 млн рублей – изменения в главный финансовый документ города во вторник, 7 марта, утвердили депутаты Челябинской городской Думы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Председатель комитета финансов Челябинска Ирина Лукина рассказала, что измененный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов был скорректирован, в том числе, за счет межбюджетных трансфертов – 746,2 млн рублей и за счет увеличения дефицита на 123,3 млн рублей.

Из общей суммы 33 млн рублей направят на корректировку генерального плана города, в том числе 3 млн – на гостевые маршруты, которые челябинские власти утвердили накануне. Почти 100 млн рублей получит управление дорожных работ, 25 млн потратят на поддержку первой линии метрополитена, 22 млн – на проектно-сметную документацию набережной реки Миасс со сквером искусств, 38,3 млн рублей пойдут на укрепление береговой полосы озера Смолино.

На строительство метро в Челябинске нужно 60 млрд рублей

«У нас были переходящие остатки, мы договорились, что начнем работать над Генпланом. Первые средства на него уже выделены, поэтому уже сейчас стартует огромная, очень важная для города работа. Второй важный момент – это средства на укрепление береговой линии озера Смолино. Там сегодня уровень воды на 50 см выше, чем должен быть. Мы ждем небольшого паводка. Поэтому укрепление береговой линии необходимо», – прокомментировал председатель Гордумы Станислав Мошаров.

Около 700 млн областной центр получит в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Всем районам города направят по 500 тыс. рублей в виде дотаций на благоустройство.

Кроме того, как заявлялось ранее, 2 млн рублей получит управление молодежной политики для участия двух челябинских команд КВН в Премьер-лиге.

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Теги: квн, ремонт дорог, смолино, весенний паводок, благоустройство, новости челябинска, челябинская гордума, бюджет челябинска, метрополитен
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