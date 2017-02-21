На строительство метро в Челябинске нужно 60 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На строительство метрополитена в Челябинске необходимо 60 млрд рублей – между тем, на этот долгострой сегодня выделяется всего 1% от необходимой суммы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимира Алейникова.

Тему метрополитена подняли в рамках заседания общественного совета по формированию экологической политики в регионе. Подземный транспорт помог бы решить сразу несколько проблем: уменьшить количество маршруток и автобусов, забрав на себя большую часть пассажиропотока, а значит, сократить количество пробок и ДТП. Кроме того, по словам специалистов, большая часть выбросов от машин попадает в атмосферу именно в пробках и перед светофорами.

«На строительство метро нужно 60 млрд рублей. Последние семь лет федеральная составляющая в финансировании отсутствует. Область ежегодно выделяет 600 млн, из них 300 тратится на поддержание уже построенных станций, а оставшиеся деньги направляются собственно на строительство», – прокомментировал Алейников.

Челябинское метро хотят построить в рамках государственно-частного партнерства

По словам вице-губернатора Олега Климова, при нынешнем уровне финансирования перспективы строительства метро – туманны и неоптимистичны. «Денег нет, но мы держимся», – пошутил чиновник.