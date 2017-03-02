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Агентство новостей Доступ 1 2 марта 2017 года, 17:27

В Челябинске утвердили 27 гостевых маршрутов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске утвердили перечень гостевых маршрутов города – в список попали 27 улиц и дорог, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на соответствующее постановление городской администрации.

Так, гостевыми стали большинство центральных улиц города – Кирова, Красная, Энгельса, Воровского, Свободы, Цвиллинга, Свердловский проспект. Также в перечень вошли улица Университетская Набережная, Комарова, Героев Танкограда автодорога в аэропорт от кольцевой развязки до аэровокзала и другие.

Полный список можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее анонсировалось, что к утвержденным гостевым маршрутам будут предъявляться особые требования по рекламным местам, вывескам, состоянию придомовых территорий и фасадов.

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Теги: благоустройство, администрация челябинска, новости челябинска, гостевой маршрут
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