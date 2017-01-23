Две челябинские команды сыграют в Премьер-лиге КВН

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В минувшие выходные в Сочи завершился XXVIII Международный фестиваль команд КВН, по итогам которого две команды Челябинской области прошли в Премьер-лигу КВН – это «Девичья сборная ЮУрГУ» и «Театр Уральского Зрителя», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Управления молодежной политики региона.

Фестиваль в Сочи – главное событие для всех КВНщиков, традиционное начало сезона. Все команды, а на фестиваль их съезжается около 500, по итогам выступления распределяются по официальным лигам международного союза КВН «АМИК», в которых и будут играть сезон 2017 года.

В целом, по итогам фестиваля в Премьер-лигу КВН попали 24 российские команды, в том числе две из Челябинской области: «Девичья сборная ЮУрГУ» и «Театр Уральского Зрителя».

Премьер-лига – первый шанс молодых команд заявить о себе на более высоком уровне. Чемпион Премьер-лиги автоматически попадает в следующий сезон Высшей лиги.

Добавим, что в 2017 году управление молодежной политики региона планирует выделить 2 млн рублей на развитие движения КВН в регионе, в частности, на проведение обучающих мероприятий и поддержку команд, которые представят Южный Урал в телевизионных лигах.