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Агентство новостей Доступ 1 6 марта 2017 года, 12:47

За зиму из Челябинска вывезли более 1 млн тонн снега


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Минувшей зимой из Челябинска вывезли более 1 млн тонн снега – этот факт, по мнению городских властей, значительно улучшит последствия прихода традиционной «большой воды», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

О подготовке к паводку в понедельник, 6 марта, в ходе расширенного аппаратного совещания отчитался начальник Управления гражданской защиты города Вячеслав Александров. Он доложил о самых проблемных моментах – состоянии гидротехнических узлов, водоотводов, уровне воды в озерах и толщине льда. «В Смолино, например, вода поднялась на 57 сантиметров. При этом толщина льда составляет 60 сантиметров. Это не критическая отметка», – сказал чиновник.

Отдельным вопросом рассмотрели так называемые Эстонские болота, на которых «базируются» десятки частных домов в Ленинском районе. Каждую весну огороды и строения уходят под воду. Но этот апрель должен стать исключением. «В прошлом году здесь провели большие работы по модернизации, установили новую систему. Вот и проверим, как она работает», – отметил председатель Челябинской гордумы Станислав Мошаров.

Еще одно проблемное место – Карпов пруд с частной плотиной. Власти обратились в прокуратуру, чтобы надзорный орган проверил, как и кто ее обслуживает и готова ли система к паводку.

В целом,  в зоне подтопления могут оказаться 500 домов. К ликвидации последствий готовы 500 единиц техники и 1,5 тыс. специалистов. Глава города Евгений Тефтелев поручил своим заместителям проработать каждый район, выявить и контролировать слабые места.

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Теги: паводок, половодье, администрация челябинска, новости челябинска, евгений тефтелев
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