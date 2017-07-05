Эксперты: рождаемость влияет на ипотеку больше, чем ипотека на рождаемость

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Интересный факт: рождаемость влияет на ипотеку больше, чем ипотека на рождаемость – такой вывод сделали эксперты банка «ДельтаКредит» по итогам масштабного опроса-исследования влияния жилищного кредита на семью и карьеру, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Несколько стереотипов подтвердились: действительно, ипотечные клиенты не разводятся, выбирают более бюджетный отдых и экономят. В то же время стереотип о том, что ипотека стимулирует рождаемость, остается спорным. В последнее время все происходит наоборот: клиенты чаще берут ипотеку, после того как заведут детей.

ВЛИЯНИЕ ИПОТЕКИ НА БРАК

Шутка про то, что ничто так не укрепляет брак, как ипотека, оказалась правдой. Только 1,5% из опрошенных клиентов развелись после заключения кредитного договора. У 92% брачный статус не изменился. А 6% клиентов женились/вышли замуж. Что интересно, в последние годы растет число клиентов, которые берут ипотеку после того, как вступили в брак. В Москве и Санкт-Петербурге доля «женатых» выросла с 2014 года с 54% до 57,6%. В регионах – с 58,4% до 59,6%.

ВЛИЯНИЕ ИПОТЕКИ НА ДЕТОРОЖДЕНИЕ

Есть распространенный стереотип, что ипотека стимулирует рождаемость. Но только у 15% опрошенных родился первый и/или второй ребенок. При этом у 85% новых детей не появилось. Доля клиентов, которые берут ипотеку, после того как заведут детей, растет. В Москве, например, она выросла с 2014 года с 42% до 48%, в Санкт-Петербурге – с 38% до 44%, в регионах – с 51% до 54,%. Также существенно выросла доля клиентов, которые оформляют ипотеку с использованием материнского капитала. В 2015 году она составляла 4%, в 2016 году – 8%, в 2017 году – 10%.

То есть верно обратное – рождаемость все больше стимулирует ипотеку, а не наоборот. И ожидаемо, что чаще всего рождаются дети у клиентов в возрасте 25-35 лет (62%).

ВЛИЯНИЕ ИПОТЕКИ НА ОТДЫХ

На отдых 38% клиентов ипотека никак не повлияла, 37% стали выбирать более бюджетный вариант, 24% стали брать отпуск реже, и менее 1% стали отдыхать чаще и/или дороже. Интересно, что среди тех, кто экономит на отдыхе и берет отпуск реже, как раз находится большинство семей, которые завели первого/еще одного ребенка после заключения ипотечного договора.

ВЛИЯНИЕ НА ДОХОДЫ

Ипотека стимулирует людей как минимум не снижать планку доходов и/или следить за расходами. У 24% клиентов доходы/расходы остались прежними, у 41% доходы остались прежние, однако эти клиенты предпочитают экономить, а 23% увеличили свой доход. И только у 12% доходы снизились. При этом среди тех, у кого доход вырос, большинство брали ипотеку в Москве (64%) и Санкт-Петербурге (26%).

ВЛИЯНИЕ НА КАРЬЕРУ

22% опрошенных продвинулись по службе, с тех пор как взяли ипотечный кредит. У 78% не было повышений.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ

В рамках исследования клиентов просили оценить, на каких сторонах жизни ипотека отразилась больше всего. 54% отметили, что ипотека больше всего повлияла на доходы/расходы. 27% ответили, что ипотека никак не повлияла на привычки, решения, поведение. 19% сказали, что наиболее существенными были изменения в карьере, семье, отдыхе.