Депутаты рекомендовали Дубровскому уменьшить госдолг и сократить «дебиторку»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бюджет Челябинской области за 2016 год признали почти бездефицитным, социально направленным и исполненным без существенных нарушений – в четверг, 30 марта, в региональном Заксобрании на традиционных публичных слушаниях посчитали все деньги региона до рубля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Главная особенность прошлогоднего бюджета, по словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, заключается в двух вещах: рекордном снижении дефицита и уменьшении госдолга.

«Вместо запланированных изначально 8,7 млрд рублей дефицит составил 166 млн и был покрыт за счет собственных остатков. Что касается госдолга, то в 2016 году он сократился на 15% – с 33,4 млрд в начале года до 28,5 млрд рублей в конце», – говорит министр. И добавляет, что этот факт позволил Челябинской область «перепрыгнуть» три позиции в рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки – теперь мы на 18-м месте, а значит, входим в ТОП-20 областей с хорошей финансовой репутацией.

В 2016 году доходы областного бюджета составили 132,6 млрд рублей, что на 5% или на 6,7 млрд рублей больше, чем годом ранее. Свыше 80% из них (108,2 млрд) – собственные налоговые и неналоговые поступления. Из федеральной казны в 2016 году область получила 24,4 млрд рублей.

Министр отметил, что 25% доходов формируют 10 крупнейших налогоплательщиков области: ММК, РЖД, Сбербанк, ЧТПЗ и другие.

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Что касается расходов, то в прошлом году они составили почти 132,8 млрд рублей и по сравнению с 2015 годом выросли на 5% или на 6,4 млрд рублей. Причем, 97 млрд рублей – это расходы социального характера. Их доля в бюджете – 73%.

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Отчет министра прокомментировал председатель Контрольно-счетной палаты Челябинской области Андрей Лошкин. Несмотря на то, что ранее спикер неоднократно говорил о неэффективном использовании бюджетных средств в 2016 году, сегодня его вердикт был абстрактно-позитивным: «Внешняя проверка годового отчета показала удовлетворительный результат – дефицит не превысил 15% уровня. Мы рекомендуем исключить обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств и принять меры по недопущению роста дебиторской задолженности», – отметил выступающий.

Председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш также остался доволен прослушанным отчетом и, сославшись на «непростые условия в стране и, в частности, в регионе», пожелал чиновникам сохранения финансовой стабильности и ее роста.

В публичных слушаниях приняли участие около 400 человек. Это не только представители региональной власти, областные парламентарии, руководители районов, управлений, различных ведомств, но и обычные люди, которым интересно, куда уходят их налоги и какова в целом финансовая обстановка в регионе.