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Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 14:20

На обустройство парков и скверов Южного Урала направлено 1,2 млрд рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области на благоустройство парков и скверов направлено 1,2 млрд рублей – данные средства будут использованы не только на самые посещаемые места в городах области, но также на дворовые территории, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В рамках реализации проекта «Городская среда» на поддержку муниципальных программ благоустройства планируется направить 1 млрд 163 млн рублей, из которых 813,9 млн рублей будет выделено из федеральной казны, 350 млн – из областного бюджета.

Данные средства будут распределяться между населенными пунктами с количеством жителей более 1 тыс. человек. Обязательно средства пойдут в Челябинск и 16 моногородов. Планируется благоустройство дворов – освещение, скамейки, урны, детские и спортивные площадки, парковки, озеленение. Также предполагается благоустройство наиболее посещаемого места в городе – улицы, сквера или парка.

Еще один проект «Парки малых городов» подразумевает направление 27,5 млн рублей (19,2 – федеральных и 8,3 – областных) на обустройство парков в городах с численностью до 250 тыс. человек.

Третий проект касается ремонта домов и дворцов культуры сельских территорий. На это выделено 32 млн рублей. Уже 17 зданий включено в заявку на капремонт, еще десять ждет обновление аппаратуры.

Наконец, четвертый проект – это театры малых городов Это касается Златоуста и Озерска.

Соответствующие изменения были внесены в областной бюджет на январском заседании Законодательного Собрания. С учетом изменений доходы бюджета составят 123 млрд 491,6 млн рублей, расходы 133 млрд 433 млн рублей, дефицит на уровне 10 млрд рублей.

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Теги: бюджет, заксобрание, благоустройство, новости челябинска, парки и скверы
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