Контролеры выявили неэффективное использование бюджетных средств на 1 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области выявлено неэффективное использование 1 млрд бюджетных рублей – соответствующую информацию озвучил на февральском заседании Заксобрания председатель Контрольно-счетной палаты Алексей Лошкин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В том числе, по данным руководителя ведомства, нецелевое использование средств составило 10,7 млн рублей (23 факта). Так, квартиры, приобретенные на средства областной адресной программы переселения в 2013-2018 году граждан из аварийного жилфонда, администрациями Карабашского и Южноуральского городских округов по договору найма выделены гражданам, не состоящим в списках. Общая сумма нарушений составила 6,8 млн рублей.

В отдельных поселениях Коркинского и Чесменского районов за счет средств, направленных на уличное освещение, оплачивали долги за потребленную электроэнергию светофорами и насосными станциями. Всего израсходовано 1,5 млн рублей.

Выявлено 609 фактов неэффективного использования бюджетных средств – 961,7 млн рублей. Оплачивались, по словам Лошкина, невыполненные, незавершенные, некачественно сделанные работы и услуги, нарушались требования нормативных документов по оплате труда.

«Так, в Сатке в 2005 году началось строительство физкультурно-спортивного комплекса с устройством ледовой площадки. Финансирование прекращено в 2011 году, общая сумма затрат составила 175 млн рублей, консервация не проводилась, администрация заключила с Челябинским областным фондом имущества договор по продаже комплекса, но торги признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок. При этом стоимость объекта упала со 105 до 30 млн рублей», – рассказал председатель КСП.

В 2016 году направлено 74 представления и два предписания. Устранено финансовых нарушений на 1 млрд 125 млн, восстановлено средств – 211 млн рублей. Привлечено к административной ответственности 85 человек и юрлиц, к дисциплинарной – 116. Наложено штрафов на 1,1 млн рублей.

Также выявлено почти 3 тыс. случаев несоблюдения установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов – на 1 млрд 498 млн рублей (2 тыс. 976 фактов). Не достигались индикативные показатели по результатам использования субсидий на государственные задания, также принимались бюджетные обязательства сверх утвержденных лимитов.

Контролерами отмечены нарушения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд – 985 фактов на 695,1 млн рублей: изменялись существенные условия контракта, продлевались сроки работ, изменялся порядок оплаты. Так, администрация Нагайбакского района подписала допсоглашение на продление срока выполнения работ и лишилась права устанавливать неустойку для подрядчиков за невыполнение работ на 22 млн рублей.

Кроме того, выявлены нарушения, повлекшие снижение поступлений неналоговых доходов, – на 397,7 млн, нарушения законодательства РФ о бухгалтерском учете – на 495,2 млн; нарушения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в госсобственности Челябинской области, – на 265,7 млн рублей.