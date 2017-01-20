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Агентство новостей Доступ 1 20 января 2017 года, 12:12

В Южноуральске будут производить до 120 тонн молока в сутки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южноуральске (Челябинская область) должны производить до 120 тонн молока в сутки – такую задачу поставил губернатор Борис Дубровский на совещании по социально-экономическому развитию муниципалитета, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Губернатор уверен: именно этот город может стать хорошей площадкой, обеспечивающей в Челябинской области рост экономики за счет неметаллургических отраслей. В частности, здесь планируют усилить производство молока. Ранее простаивавший молокозавод «Подовинное» уже нарастил объемы приема и переработки молока до 50 тонн в сутки. В ближайших планах – увеличить этот показатель до 100-120 тонн.

«Произошли разительные положительные изменения: есть движение, работа, решены проблемы с невыплатой зарплаты», – подчеркнул Борис Дубровский, поручив топ-менеджерам завода агрессивнее продвигать свою продукцию на рынке и организовать ее сбыт в крупных сетях региона.

Среди других задач, которые губернатор поставил перед властями города, наведение порядка в системах водоснабжения и водоотведения (в 2016 году в Южноуральске сложилась критическая ситуация с питьевой водой. – Прим. АН «Доступ»), усиление поддержки предпринимателей, а также реконструкция центрального сквера города и приведение в надлежащий вид парка.

Собственные доходы город планирует увеличить на 8,3% – до 260 млн рублей. Объем инвестиций в Южноуральске за три квартала 2016 года вырос на 33% – до 273 млн рублей.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, молоко, новости южноуральска
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