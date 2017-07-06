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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 16:58

В 10 раз выросли поступления с продажи алкоголя в казну Южного Урала в 2017 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С начала 2017 года в казну Челябинской области с продажи алкоголя поступило 127 млн рублей – это в 10 раз больше, чем за весь прошлый год, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Глава региона Борис Дубровский и представители профильных ведомств провели заседание комиссии по противодействию незаконному обороту спиртосодержащей продукции. С начала 2017 года на территории региона изъяли более 45 тыс. литров незаконной алкогольной продукции, выявили 197 преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции (в 2016 году – 133), в том числе закрыли несколько подпольных цехов.

«В связи с тем, что таможенное законодательство тесно связано с налоговым, занижение стоимости ввозимого товара и ввоз товара без декларирования приводит к нарушениям налогового законодательства и сокращению доходной части бюджета. В условиях импортозамещения, когда существенно усилена господдержка отечественных производителей во всех отраслях промышленности, важно усилить защиту рынка, в первую очередь, от нелегального импорта, а также других видов незаконного оборота. И для этого необходима координация и комплексная работа всех ведомств», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

По словам министра сельского хозяйства Сергея Сушкова, объемы незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории области постепенно снижаются.

«Акцизы от продажи алкоголя пропорционально реализованной через Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) продукции поступают в областной бюджет. Для сравнения в 2016 году за первый квартал в региональную казну поступило от акцизов порядка 12,2 млн рублей, за тот же период в 2017 году цифра увеличилась практически в десять раз и составила 127 млн рублей», – отметил Сушков.

Напомним, в января 2017 года ГУ МВД РФ по Челябинской области направило в адрес губернатора предложение разработать проект областного закона о полном запрете продажи алкоголя в праздничные дни и в связи проведением крупных политических, спортивных и культурных мероприятий. По итогам обсуждения вопроса Борис Дубровский дал поручение региональному правительству рассмотреть данное предложение.

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Теги: челябинская область, алкоголь, борис дубровский, сергей сушков, контрафактный алкоголь
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