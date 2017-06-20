Из торгового комплекса в Карталах изъяли «бормотухи» на полмиллиона рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Транспортные полицейские изъяли из торгового комплекса, расположенного рядом с ж/д вокзалом Карталов (Челябинская область),почти 3 тыс. бутылок алкоголя с поддельными федеральными специальными и акцизными марками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУ ЛУ МВДТ.

Сотрудники транспортной полиции выявили факт продажи контрафакта в торговом комплексе, расположенном недалеко от железнодорожного вокзала станции Карталы. В ходе дальнейшей работы была установлена семейная пара, которая приобрела и хранила сомнительное пойло. Алкоголь был изъят и направлен на исследование.

«Всего сотрудниками транспортной полиции было изъято 2 700 бутылок алкоголя. В ходе проведенного исследования установлено, что все бутылки оклеены поддельными федеральными специальными и акцизными марками.Также при проведении исследования качества изъятого алкоголя было установлено, что часть продукции может представлять угрозу для здоровья потребителей. По предварительной оценке, стоимость изъятой продукции свыше 565 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

В настоящее время следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СКР в отношении двух индивидуальных предпринимателей возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).