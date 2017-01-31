Вт, 31.01.2017, 16:48 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяГлавное
Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 16:33

ВАЖНО. В Челябинской области могут запретить продажу алкоголя в определенные дни


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области могут запретить продажу алкоголя в определенные дни – соответствующий законопроект регионального уровня предложили разработать в полицейском Главке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги координационного совещания по обеспечению правопорядка.

По данным медиков, в регионе фиксируется общее снижение алкоголизации населения, в том числе за последние 10 лет количество несовершеннолетних, злоупотребляющих спиртными напитками, снизилось почти втрое. При этом, у правоохранителей своя статистика: в 2016 году количество преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 2%. В связи с этим ГУ МВД РФ по Челябинской области направило губернатору предложение разработать проект областного закона о полном запрете продажи алкоголя в праздничные дни, а также в периоды проведения крупных политических, спортивных и культурных мероприятий.

Подобные законы уже действуют в ряде субъектов РФ и показали свою эффективность, говорят правоохранители.

Губернатор Борис Дубровский дал поручение региональному правительству рассмотреть соответствующие предложения. Также на ближайших совещаниях обсудят вопросы ужесточения контроля за лицензированием продажи алкогольной продукции.

В Псковской и Саратовской областях запрещена продажа спиртных напитков населению в День защиты детей (1 июня); День знаний (1 сентября); период Последних звонков (25 мая); период выпускных вечеров в школах;День молодежи (27 июня); День трезвости (11 сентября).

В Ульяновской области, кроме вышеуказанных дней, запрещено продавать напитки с содержанием спирта от 15% также в выходные; День России (12 июня), а также в День семейного общения (региональный праздник отмечается 12 сентября).

В Астраханской области запрет действует 25 мая, 1 июня, 1 сентября, а также 15 декабря – региональный День трезвости.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, законопроект, алкоголь, праздники, запрет, борис дубровский, гу мвд по челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 536
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Главное»

сегодня, 10:04
ВАЖНО. Что изменится в России с февраля 2017 года – обзор
27 января, 11:17
Прожиточный минимум снижен в Челябинской области
19 января, 20:26
В Челябинске осуждена ОПГ «черных» риелторов, лишившая квартир 45 человек
19 января, 11:47
Более 2 млрд рублей получат южноуральские аграрии в 2017 году
18 января, 10:14
ВАЖНО. Синоптики, экологи и спасатели следят за состоянием воздуха в городах с НМУ
17 января, 11:33
В Челябинске заочно арестован уроженец Таджикистана, воюющий в Сирии
12 января, 15:52
Главный редактор АН «Доступ» получил благодарность губернатора
10 января, 11:11
ВАЖНО. Как изменится жизнь в 2017 году: законы Челябинской области, вступившие в силу 1 января
06 января, 13:56
ВАЖНО. Что изменилось в России с января 2017 года – обзор
30 декабря 2016 года, 17:27
ВАЖНО. Агентство новостей «Доступ» поздравляет с Новым 2017 годом

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость