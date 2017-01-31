ВАЖНО. В Челябинской области могут запретить продажу алкоголя в определенные дни

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области могут запретить продажу алкоголя в определенные дни – соответствующий законопроект регионального уровня предложили разработать в полицейском Главке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на итоги координационного совещания по обеспечению правопорядка.

По данным медиков, в регионе фиксируется общее снижение алкоголизации населения, в том числе за последние 10 лет количество несовершеннолетних, злоупотребляющих спиртными напитками, снизилось почти втрое. При этом, у правоохранителей своя статистика: в 2016 году количество преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного опьянения, увеличилось на 2%. В связи с этим ГУ МВД РФ по Челябинской области направило губернатору предложение разработать проект областного закона о полном запрете продажи алкоголя в праздничные дни, а также в периоды проведения крупных политических, спортивных и культурных мероприятий.

Подобные законы уже действуют в ряде субъектов РФ и показали свою эффективность, говорят правоохранители.

Губернатор Борис Дубровский дал поручение региональному правительству рассмотреть соответствующие предложения. Также на ближайших совещаниях обсудят вопросы ужесточения контроля за лицензированием продажи алкогольной продукции.

В Псковской и Саратовской областях запрещена продажа спиртных напитков населению в День защиты детей (1 июня); День знаний (1 сентября); период Последних звонков (25 мая); период выпускных вечеров в школах;День молодежи (27 июня); День трезвости (11 сентября).

В Ульяновской области, кроме вышеуказанных дней, запрещено продавать напитки с содержанием спирта от 15% также в выходные; День России (12 июня), а также в День семейного общения (региональный праздник отмечается 12 сентября).

В Астраханской области запрет действует 25 мая, 1 июня, 1 сентября, а также 15 декабря – региональный День трезвости.