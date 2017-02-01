Театры Озерска и Златоуста получат 11,6 млн из федерального бюджета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Театры Озерска и Златоуста (Челябинская область) получат 11,6 млн рублей из федерального бюджета – деньги поступят в рамках программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Кабмин одобрил заявку Челябинской области на участие в федеральной программе поддержки театров малых городов, инициированной партией «Единая Россия». Финансовую помощь в размере 11,6 млн рублей получат Озерский театр драмы и комедии «Наш дом», Озерский театр кукол «Золотой петушок» и Златоустовский драматический театр «Омнибус».

Правительство РФ рассмотрело и одобрило распоряжение о распределении между бюджетами 56 субъектов Федерации субсидии в размере 670 млн рублей. Выделенные средства направят на софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек.