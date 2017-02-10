Росприроднадзор выявил целый ряд грубейших нарушений на карьере «Березняковский»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управление Росприроднадзора по Челябинской области провело внеплановую проверку карьера «Березняковский» – выявлен целый ряд грубейших нарушений в области геологического надзора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«АО "Южуралзолото" (АО "ЮГК") выдано семь предписаний: руководители вызваны в региональное Управление Росприроднадзора для составления протоколов об административных правонарушениях по части 2 статьи 7.3 КоАП РФ – "Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, и/или требований утвержденного в установленном порядке технического проекта" и статье 8.9 КоАП РФ – "Нарушение требований по охране недр"», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2016 года разломился борт карьера «Березняковский», где ведет добычу золота «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК», принадлежит депутату Законодательного Собрания Челябинской области Константину Струкову). Разлом грунта произошел всего лишь в 22,5 метра от магистрального нефтепровода Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск (УБКУА), который на территории Челябинской области обслуживается АО «Транснефть – Урал». По этому нефтепроводу, как и по расположенному в 12 метрах от него нефтепроводу Нижневартовск – Курган – Куйбышев (НКК), из Западной Сибири в европейскую часть страны перекачивается 100 млн кубометров нефти в год – треть российского экспорта. Нефтепроводы эти бесперебойно работают вот уже больше 40 лет. Отметим, что разработка карьера началась около 15 лет назад.

По словам специалистов АО «Транснефть – Урал», из-за трещины и подвижек грунта первая «труба», а потом и вторая, могли лопнуть, ситуация была чревата крупной экологической катастрофой. Власти отреагировали незамедлительно: на карьере побывал губернатор, а региональные подразделения федеральных ведомств (Ростехнадзора и Роснедр) приостановили деятельность предприятия до решения суда. Причина – нарушение требований норм безопасности при ведении горных работ и несоблюдение проектной документации разработки карьера, а также создание угрозы техногенной катастрофы. Через три дня последовало судебное решение о приостановке деятельности карьера на 60 суток.

Правительственная комиссия, собравшаяся в срочном порядке, постановила: сначала временно, а потом на постоянной основе вынести участки нефтепроводов УБКУА и НКК за пределы зоны обрушения карьера «Березняковский», разрабатываемого «ЮГК». АО «Транснефть – Урал» уже установило четыре аварийные задвижки на магистральных нефтепроводах УБКУА и НКК, а теперь осуществляет временный вынос участков. Работы будут завершены до 30 марта 2017 года. Пока все работы финансируются за счет АО «Транснефть – Урал». Впоследствии данные затраты будут предъявлены для возмещения АО «ЮГК»: претензии нефтепроводчиков оценены в 4,6 млрд рублей.

Однако «ЮГК» платить не желает: компания даже сообщила о том, что приостановила все платежи по контрактам – будто бы из-за претензий нефтепроводчиков. Подобную практику – вплоть до угроз банкротством – компания использовала и раньше: пару лет назад СМИ сообщали о десятках исков к «ЮГК», причем в большинстве своем – на мизерные для компании суммы, которые «ЮГК», тем не менее, платить отказывалась. Даже зарплату своим рабочим руководство компании задерживало месяцами.

Между тем, по мнению экспертов, финансовые претензии трубопроводчиков представляются совершенно оправданными: ведь угрозу нефтепроводу (а заодно экономике и экологии всей Челябинской области) создала именно «ЮГК». Кроме того, перенос трубы нужен, в первую очередь, золотодобытчикам – только так они смогут продолжить разработку месторождения.

По решению правительственной комиссии правовую оценку деятельности АО «ЮГК» должна дать и областная прокуратура.