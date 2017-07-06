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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 09:47

Региональный экспортный стандарт введут в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Российский экспортный центр поддержал заявку Челябинской области о включении в пилотный проект по внедрению регионального экспортного стандарта – новый проект будет реализован в регионе в текущем году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития региона.

Цель регионального экспортного стандарта – закрепить комплекс мер, при которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.

«Губернатор Борис Дубровский поставил задачу до конца 2017 года в два раза увеличить зарубежные поставки продукции малого и среднего бизнеса. Правительство Челябинской области системно поддерживает экспортно-ориентированные предприятия и помогает расширять существующие рынки сбыта. Внедрение стандарта еще один шаг в этом направлении», – прокомментировал вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

Для апробации проекта из 85 субъектов были выбраны 20 пилотных регионов. Среди критериев отбора: наличие в регионе благоприятных условий для ведения экспортной деятельности, положительные статистические показатели, а также высокий экономический и социальный потенциал региона.

«Процесс пилотирования займет пять месяцев – с 1 июля по 30 ноября 2017 года. Мы возлагаем большие надежды на пилотные субъекты РФ. Практика регионов-участников позволит оптимизировать подходы по созданию региональной экспортной среды, совместно доработать инструменты стандарта. В конце 2017 года РЭЦ подведет итоги, проанализирует результаты и внесет необходимые корректировки», – отметил на презентации проекта глава группы РЭЦ Петр Фрадков.

Отметим, правительство Челябинской области считает работу по увеличению экспортных поставок одним из приоритетных направлений. Так, в 2016 году Южный Урал стал одним из первых регионов, реализующих Образовательную программу РЭЦ, – проект, помогающий начинающим экспортерам освоить все этапы внешнеэкономической сделки. В 2016 году его участниками стали 80 предприятий Челябинской области, ориентированных на экспорт. По завершению программы все компании имели компетенции, необходимые для вывода товара на внешние рынки. В 2017 году география проекта расширилась: помимо Челябинска, занятия стартовали в Миассе и Магнитогорске, а его участниками стали 120 предпринимателей.

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Теги: челябинская область, борис дубровский, минэкономразвития
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