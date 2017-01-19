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Агентство новостей Доступ 1 19 января 2017 года, 15:06

ВАЖНО. «Перестройка» для застройщиков: новый закон и перспективы долевки в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в закон о долевом строительстве. Теперь к застройщикам предъявляются более жесткие требования, которые долны обезопасить дольщиков от внезапных проблем и затянувшегося ожидания. Каждая строительная компания должна будет получить «новые» разрешения, поменять рекламную кампанию, создать новые счета, а главное – выложить миллиардную сумму в так называемый компенсационный фонд, который еще даже не создан. Планируется, что именно эта организация, «если что», выплатит дольщикам их потерянные деньги. Как новые правила поменяют жизнь южноуральских застройщиков и потенциальных дольщиков – в материале Агентства новостей «Доступ».


КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

По словам заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виталия Передерия, новые изменения направлены на повышение надежности компаний и гарантию завершения строительства домов.

Так, чтобы получить разрешение Минстроя, компании нужно иметь минимальный размер уставного капитала, в отношении нее не должен вестись процесс ликвидации или банкротства, она не должна значиться в реестре недобросовестных поставщиков или в списке недобросовестных участников аукциона по продаже земли. Декларации будут проверяться по 80 позициям (ранее по 30-50), а комиссия при министерстве составит аудиторское заключение.

На Южном Урале выявлено более 5 тыс. проблемных дольщиков

Если застройщик прошел все уровни – ему разрешат привлекать дольщиков и начинать строительство. Но для этого нужно сделать еще кое-что: открыть отдельные счета на каждый дом и заплатить 1% от общей суммы – а это миллиарды, ведь, в среднем, строительство, например, 80 тыс. квадратных метров стоит 2-3 трлн рублей, – в так называемый Фонд страхования ответственности. Не каждая компания сразу же найдет такую сумму, ведь раньше страховались отдельно взятые квартиры.

«Гринфлайт» сдал третий дом и продолжает строить еще 10

«Внесенные в 214-й федеральный закон поправки направлены на повышение защиты прав участников долевого строительства и максимальную прозрачность деятельности компаний-застройщиков. Мы подготовили методические рекомендации и готовы работать с компаниями, объяснять им ключевые правила, помогать», – говорит Передерий.

БОЛЬШЕ БАРЬЕРОВ

Председатель правления Союза строительных компаний Урала и Сибири Александр Воробьев комментирует изменения со скептической интонацией. «Этот закон меняется дважды в год. И каждый раз законодатели пытаются обезопасить дольщиков, но пока не получается. Теперь они добавили бюрократию, ни о каком сокращении барьеров речи быть не может, а вот надежности для дольщиков больше не стало. Просто усложнили работу застройщикам», – считает эксперт.

Совет от заместителя управляющего АН «РиэлтСтройком» Анны Шипиной: «Обычный человек – не юрист, не финансист, не аналитик – не сможет ничего понять из деклараций компании, ее аудита и других бумажек. Чтобы понять, стоит ли покупать квартиру у конкретного застройщика, нужно побывать на стройке. Причем не один раз, а несколько. Как минимум два за месяц. Ездить и наблюдать, прибавляются ли этажи, работают ли краны. И делать вывод».

«Считаю, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Поэтому дольщик должен сам изучать компанию и относиться к покупке квартиры не так, как к покупке буханки хлеба», – подчеркнул Воробьев.

ОТКРЫТЫЕ СВЕДЕНИЯ

Новые правила повлияют на рекламные концепции застройщиков. По словам заместителя руководителя Челябинского УФАС России Татьяны Соболевской, отныне в рекламе о долевом участии рекламодатели обязаны, помимо сведений о месте размещения проектной декларации, указывать фирменное наименование застройщика или его коммерческое название (раньше это делали агентства недвижимости, указывая только свои контакты и адреса. – Прим. АН «Доступ»).

Кроме того, распространение рекламы о долевом участии запрещается вообще, если отсутствует разрешение на строительство, государственная регистрация права собственности или права аренды, а также заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам федерального законодательства.

Сейчас антимонопольный орган готовится к проверке, чтобы выяснить, сумели ли перестроиться челябинские компании.

На сегодняшний день в Челябинской области с дольщиками работают 116 компаний. Они возводят 311 объектов. Всего заключено 18 тыс. 479 договоров с дольщиками, которые отдали застройщикам более 29 млрд рублей. Среди проблемных застройщиков Челябинской области лидируют Уральская строительная компания, Аркона (Миасс) и Гринфлайт.

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Теги: челябинская область, обманутые дольщики, закон, долевое строительство, челябинское уфас
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