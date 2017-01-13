Новая планка: Дубровский заставит Сосновский район заработать 1 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Новое руководство Сосновского района должно увеличить собственные доходы до 1 млрд рублей – такую задачу губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил во время совещания, посвященного социально-экономическому развитию региона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Территория развивается – значит, должен быть рост. Необходимо прекратить практику устанавливать перед собой заниженные показатели. 1 млрд рублей собственных доходов – такой должна быть планка. И эта задача выполнима», – подчеркнул губернатор, после того как раскритиковал заявленный уровень собственных доходов на 2017 год.

Среди первоочередных задач, которые поставлены перед властями района, развитие индустриальных парков «Малая Сосновка», «Планар», малого и среднего предпринимательства всех видов.

«Местные власти должны выступать партнерами регионального Минэконома и местного предпринимательского сообщества по реализации экономических инициатив. Задача местных властей – войти в диалог с крупными и средними предпринимателями, оценить, что им требуется для развития», – объяснил Дубровский.

Также он посоветовал развивать аквакультуры, животноводство и фермерство. А еще строить школы и детские сады, так как количество жителей района постоянно растет. Среди других задач – решение накопленных экологических проблем, связанных с вывозом и хранением ТБО и работой очистных сооружений.