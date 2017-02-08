Научно-технический совет Росатома возглавил академик из Снежинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Научный руководитель РФЯЦ – ВНИИТФ им. Е.И. Забабахина (ЗАТО Снежинск, Челябинская область) Георгий Рыкованов стал председателем научно-технического совета (НТС) госкорпорации «Росатом», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу института.

Основные задачи НТС – участие в формировании научно-технической политики Росатома; организация и проведение научно-технической экспертизы для обеспечения устойчивого роста атомного энергетического комплекса, повышения ядерной и радиационной безопасности, развития фундаментальных и прикладных исследований и технологических разработок на основе применения ядерных процессов; подготовка научно-технических заключений и рекомендаций для принятия решений руководством Росатома и его организаций.

Рыкованов Георгий Николаевич – физик-теоретик, доктор физико-математических наук (1998), член-корреспондент РАН (2003), академик РАН (2011), разработчик ядерного оружия. После окончания в 1977 году Московского инженерно-физического института приехал работать во Всесоюзный научно-исследовательский институт приборостроения (ныне РФЯЦ – ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина), где прошел все ступени служебной лестницы.

В 1995 – назначается на должность начальника теоретического отделения, через год – заместителя научного руководителя – начальника теоретического отделения. В 1998 – становится первым заместителем директора – первым заместителем научного руководителя – начальником теоретического отделения. В том же году назначается директором РФЯЦ – ВНИИТФ. С 2007 по 2012 – директор – научный руководитель института. С 30 мая 2012 – научный руководитель.

Сфера научных интересов: гидродинамические явления, теория турбулентности, теория детонации, физика термоядерного синтеза, экстремальные состояния веществ. Автор широко известной эмпирической модели кинетики детонации низкочувствительных взрывчатых веществ. При его непосредственном участии разработаны и переданы в серийное производство образцы ядерных зарядов, до сих пор находящихся на вооружении.

Георгий Рыкованов – соавтор многих научных публикаций; дважды удостоен звания лауреата Государственной премии Российской Федерации (2002, 2010), награжден орденами «Знак Почета» (1985), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005), почетным знаком «За заслуги перед Челябинской областью» (2004), нагрудным знаком «Академик И.В. Курчатов» I степени (2008), медалью «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (2010), нагрудным знаком «Е.П. Славский» (2014), орденом Александра Невского (2015).

В 2015 году Георгию Николаевичу присвоено звание «Почетный гражданин города Снежинска».