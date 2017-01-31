На реализацию программы «ХХI век – детям Южного Урала» направлено около 147 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На реализацию программы «ХХI век – детям Южного Урала» в 2016 году израсходовано 146,6 млн рублей – она реализуется благотворительным общественным фондом «Металлург» (крупнейший благотворитель – ОАО «ММК») более 15 лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на управление по связям с общественностью комбината.

Среди основных направлений программы – поддержка учреждений социальной сферы, организующих досуг детей, стимулирование рождаемости, охрана материнства и детства, социальная поддержка многодетных семей, а также бюджетных специализированных коррекционных, интернатных, медицинских детских учреждений Магнитогорска и близлежащих сельских районов.

По инициативе председателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова реализуется программа «Одаренные дети Магнитки». В рамках программы оказывается материальная помощь детям из малообеспеченных семей для участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, а также организациям – организаторам этих конкурсов и соревнований, в целях содействия деятельности в сфере спорта, образования, науки, культуры, искусства, духовного развития личности и развития талантов.

Оказана благотворительная помощь детскому оздоровительному комплексу – для подготовки детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, оснащения спортивным оборудованием и иным инвентарем, для оздоровления детей в межсезонье, а также четырем общеобразовательным учебным заведениям в целях содействия деятельности в сфере образования, просвещения, для создания комфортных и безопасных условий учащимся.

Цель программы Калейдоскоп» – оказание всесторонней адресной материальной помощи детям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставление социальных, медицинских услуг, в том числе с привлечением ресурсов социальных объектов фонда.

На учете в фонде состоит 253 ребенка с ограниченными возможностями. Для них организовано оздоровительное купание в городском аквапарке, загородные оздоровительно-познавательные поездки, недельный отдых в ОК «Уральские зори» по путевке «Мать и дитя», выделяются подарки ко Дню защиты детей, Дню инвалида, оказывается материальная помощь семьям на лечение детей. Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на оздоровление, приобретение одежды, обуви, продуктов питания и т.д., также оказывается материальная помощь. С детьми-инвалидами, многодетными и малообеспеченными семьями, пенсионерами и инвалидами проводятся мероприятия в микрорайонах города, на базе детских, спортивных площадок, в актовых залах школ, детских садов, в детских клубах, ТОСах.

На проведение новогодних мероприятий было выделено около 14 тыс. 300 новогодних подарков детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из многодетных семей и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Программа четырежды (2008, 2010, 2012, 2014 годы) прошла экспертизу национальной программы продвижения лучших в Российской Федерации товаров и услуг для детей «Лучшее – детям» и получила по ее итогам Знак качества.