На коксохимическом производстве ММК запустили новый разгрузочный комплекс

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В углеподготовительном цехе коксохимического производства ММК (Челябинская область) введен в эксплуатацию современный передвижной разгрузочный многофункциональный комплекс производства ОАО «МК Ормето ЮУМЗ» (Орск) – помимо решения производственных и экономических задач, его запуск значительно улучшит условия труда в углеподготовительном цехе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

Комплекс включает в себя вагоноопрокидыватель, вагонотолкатель, пробоотборную и уборочную машины. Производительность нового вагоноопрокидывателя составляет 24 вагона в час – в два раза выше фактической производительности прежнего агрегата, работавшего на предприятии с 1976 года.

«Ритмичность работы углеподготовительного цеха задает качество угольной шихты для коксовых батарей, что в дальнейшем будет иметь позитивный эффект для всего доменного передела и прокатного производства, поскольку расход топлива на чугун считается важным критерием оценки эффективности производственного процесса», – отметил заместитель генерального директора ОАО «ММК» по производству Сергей Ушаков, выступая на торжественном пуске агрегата.

Работа разгрузочного комплекса влияет на качество кокса и его равномерность. Производительность вагоноопрокидывателя позволит обеспечить равномерную закладку и усреднение угольных концентратов на угольном складе коксохимического производства в летнее время на 100%, в зимнее время – до 70%. Это положительно повлияет на качество кокса и металлопроката Магнитогорского металлургического комбината.