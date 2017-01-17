На ММК открылась межзаводская школа доменщиков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На базе Магнитогорского металлургического комбината (ОАО «ММК», Челябинская область) начала свою работу межзаводская школа по обмену производственным опытом специалистов доменного производства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В ней принимают участие специалисты-доменщики ведущих металлургических предприятий России. По традиции подобные мероприятия проходят в трех городах. Магнитогорский этап отрывает программу межзаводской школы, которая стала уже 87-й по счету. Далее эстафета перейдет к Челябинску, завершится программа межзаводской школы на Нижнетагильском металлургическом комбинате.

Программа магнитогорского этапа школы доменщиков предусматривает знакомство с участками доменного цеха ОАО «ММК», а также обсуждение докладов, обмен мнениями по актуальным вопросам развития доменного производства, дискуссию на тему «Внедрение мероприятий по увеличению срока службы и стойкости огнеупорной футеровки доменной печи». Запланирована также обзорная экскурсия по ММК с посещением кислородно-конвертерного цеха, ЛПЦ-11, и производства толстолистового проката. Кроме того, участники посетят Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК», где познакомятся с мультимедийной обучающей системой «Газовщик доменной печи».

В работе магнитогорского этапа, помимо представителей ММК, примут участие руководители и специалисты доменного производства Челябинского, Новолипецкого, Нижнетагильского, Западно-Сибирского меткомбинатов, ПАО «Северсталь» и ПАО «Тулачермет» – всего более 20 человек. Постоянные участники подобных встреч - представители корпорации «Чермет», под эгидой которой с 2000 года на ведущих предприятиях отрасли ежеквартально проходят эти мероприятия.