Вт, 17.01.2017, 18:46 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 17 января 2017 года, 14:14

На ММК открылась межзаводская школа доменщиков


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На базе Магнитогорского металлургического комбината (ОАО «ММК», Челябинская область) начала свою работу межзаводская школа по обмену производственным опытом специалистов доменного производства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В ней принимают участие специалисты-доменщики ведущих металлургических предприятий России. По традиции подобные мероприятия проходят в трех городах. Магнитогорский этап отрывает программу межзаводской школы, которая стала уже 87-й по счету. Далее эстафета перейдет к Челябинску, завершится программа межзаводской школы на Нижнетагильском металлургическом комбинате.

Программа магнитогорского этапа школы доменщиков предусматривает знакомство с участками доменного цеха ОАО «ММК», а также обсуждение докладов, обмен мнениями по актуальным вопросам развития доменного производства, дискуссию на тему «Внедрение мероприятий по увеличению срока службы и стойкости огнеупорной футеровки доменной печи». Запланирована также обзорная экскурсия по ММК с посещением кислородно-конвертерного цеха, ЛПЦ-11, и производства толстолистового проката. Кроме того, участники посетят Корпоративный центр подготовки кадров «Персонал» ОАО «ММК», где познакомятся с мультимедийной обучающей системой «Газовщик доменной печи».

В работе магнитогорского этапа, помимо представителей ММК, примут участие руководители и специалисты доменного производства Челябинского, Новолипецкого, Нижнетагильского, Западно-Сибирского меткомбинатов, ПАО «Северсталь» и ПАО «Тулачермет» – всего более 20 человек. Постоянные участники подобных встреч - представители корпорации «Чермет», под эгидой которой с 2000 года на ведущих предприятиях отрасли ежеквартально проходят эти мероприятия.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ммк, новости магнитогорска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 693
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 11:59
«Уралвагонзавод» получил госгарантии на 25,7 млрд рублей, в том числе для «ЧТЗ – Уралтрак»
сегодня, 10:21
Глава Минтруда РФ: в 2017 году вырастет и номинальная, и реальная зарплата
вчера, 17:05
Коллективный договор «Трубодетали» признан одним из лучших на Южном Урале
вчера, 14:20
ММК сохранил лидерство в сегменте проката с покрытием
вчера, 12:16
Инвестиции РМК в соцсферу Карабаша вырастут вдвое
14 января, 17:05
В Верхнеуральске в феврале запустят первую очередь очистных сооружений
13 января, 16:50
Облсуд отказался снять арест со счетов совладельца «Гринфлайта»
13 января, 16:32
Златоуст получит 284 млн на строительство биатлонного центра
13 января, 11:21
В январе-апреле 2017 южноуральские предприятия сократят 3,4 тыс. сотрудников
13 января, 10:59
Южный Урал получит 260 млн рублей на поддержку инвестпроектов

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Знаете ли Вы, кто представляет Челябинскую область в Совете Федерации?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость