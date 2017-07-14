ВАЖНО. Минсельхоз Челябинской области вводит в практику электронные услуги со скидками

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Подача заявлений на государственную регистрацию тракторов и самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, а также на проведение технического осмотра этой техники и выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) осуществляется через портал госуслуг, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

При получении этих услуг в электронном виде через портал физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и главам крестьянских (фермерских) хозяйств можно также оплатить государственную пошлину с 30-процентной скидкой.

Услуги, предоставление которых осуществляет Минсельхоз Челябинской области, входят в перечень региональных госуслуг и регулируются соответствующими административными регламентами. В текущем году идет отработка процессов предоставления госуслуг в электронном виде по техосмотру, регистрации тракторов и самоходных машин и выдаче удостоверений тракториста-машиниста на этапе принятия заявления и оплаты госпошлины: эти действия уже можно совершить через портал.

В соответствии с законодательством документы, необходимые для совершения регистрационных действий, должны быть представлены в подлиннике в регистрационный орган, которым является управление гостехнадзора Минсельхоза Челябинской области.

Также очного участия требует проведение технического осмотра техники. В настоящий момент разрабатывается алгоритм проведения электронного экзамена на право управления самоходными машинами.

Существенным плюсом получения услуг через портал в электронном виде является скидка для физических лиц в размере 30% на уплату госпошлины, сумма которой колеблется от 2 350 рублей (регистрация и постановка на учет) до 400 рублей (технический осмотр). Эта льгота предоставляется с 1 января 2017 года в соответствии с вступившими в силу изменениями Налогового кодекса РФ.

Минсельхоз Челябинской области также получил разъяснения регионального управления Федеральной налоговой службы по вопросу уплаты госпошлины. В соответствии с ними индивидуальные предприниматели и главы крестьянских (фермерских) хозяйства, также как физические лица, несут обязанность по уплате госпошлины и имеют право на предоставление соответствующей льготы.

В 2016 году сотрудниками управление гостехнадзора Минсельхоза Челябинской области было проведено 16 тыс. 405 технических осмотров, поставлено на учет 4 576 единиц тракторов и самоходной техники, еще 4 216 снято с учета, выдано 7 601 удостоверение тракториста-машиниста.