Магнитогорский меткомбинат отмечает 85 лет со дня создания

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорскому металлургическому комбинату (ОАО «ММК», Челябинская область) исполнилось 85 лет – первая домна начала выдавать чугун 1 февраля 1932 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» cо ссылкой на пресс-службу предприятия.

С момента пуска первой домны МММК по сегодняшний день добыто свыше 430 млн тонн руды, произведено свыше 700 млн тонн агломерата, 614 млн тонн чугуна, 791 млн тонн стали и 633 млн тонн товарной металлопродукции. «Если всю выплавленную за 85 лет сталь представить в виде листа толщиной 0,5 мм, то им можно было бы покрыть площадь порядка 200 тыс. кв. километров. Это больше, чем территория таких стран, как Бельгия, Нидерланды, Австрия и Швейцария, вместе взятых», – подсчитали в Управлении общественных связей комбината.

В Магнитогорске проходят многочисленные мероприятия, посвященные 85-летию комбината. Сегодня во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе пройдет торжественный прием почетных ветеранов ОАО «ММК». В четверг там же состоится праздничный концерт для ветеранов комбината.

ММК всегда оставался флагманом металлургической отрасли страны. Предприятие было построено практически на голом месте в уральской степи менее чем за три года и в кратчайшие сроки стало крупнейшим на тот момент металлургическим комбинатом в мире.

ММК сыграл для СССР важную роль в годы Великой Отечественной войны, став основным производителем металла для нужд оборонной промышленности. Каждый третий советский снаряд и броня каждого второго советского танка были тогда произведены из магнитогорской стали. Большое значение для экономики СССР имел ММК и в послевоенный период. В 1989 году объем производства стали на ММК превысил 16 млн тонн. Распад Советского Союза, переход к рыночной экономике и экономический кризис, сопровождавший этот переход, не могли не отразиться на деятельности комбината, который имел сильно изношенные основные фонды и устаревшие технологии производства, загрязнявшие окружающую среду. Объемы производства в середине 90-х годов резко снизились.

Начиная с конца 90-х годов прошлого века, началось восстановление производства и реализация масштабной инвестиционной программы, направленной на техническое перевооружение. В результате в течение полутора десятков лет на ММК были созданы современные высокоэффективные производственные комплексы, ориентированные на выпуск конкурентоспособной качественной продукции для внутреннего и внешних рынков.

Были полностью обновлены сталелитейные мощности с отказом от мартеновского способа выплавки стали. Произошла коренная реконструкция сортопрокатного производства, построены высокопроизводительные современные агрегаты по выпуску оцинкованного проката и металлопроката с полимерным покрытием. Отдельно необходимо выделить крупнейшие инвестиционные проекты последнего десятилетия – комплекс по выпуску толстолистового проката (стан 5000, слябовая МНЛЗ-6, комплекс внепечной обработки стали) и новейший комплекс холодной прокатки (стан 2000), предназначенный для выпуска холоднокатаного и оцинкованного проката для автомобильной промышленности.

В 2016 году на Магнитогорском металлургическом комбинате было произведено более 12,5 млн тонн стали, выпуск товарной металлопродукции на магнитогорской площадке превысил 11,3 млн тонн.