Пт, 03.03.2017, 11:46 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяЭкономика
Агентство новостей Доступ 1 3 марта 2017 года, 11:12

ММК завершил экологический проект стоимостью 3,8 млрд рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский металлургический комбинат ОАО «ММК», Челябинская область) завершил реконструкцию сероулавливающих установок, предназначенных для очистки агломерационных газов аглофабрики № 2 от соединений серы и мелкодисперсной пыли – природоохранное мероприятие выполнено в рамках Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии и соглашения о взаимодействии министерства природных ресурсов РФ, Росприроднадзора, Челябинской области и ММК, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В ходе реконструкции был построен комплекс современных пылегазоулавливающих установок, обеспечивающий очистку всего объема образующихся аглогазов. «В состав комплекса сероулавливающих установок входят три системы очистки, каждая состоит из высокоэффективного оборудования: электрофильтра и скруббера – абсорбера (диаметром 10 м и высотой 30 м) с трехъярусной системой орошения поглотительными растворами. Сероулавливающая установка аглофабрики № 2 обеспечивает очистку агломерационных газов от диоксида серы с эффективностью более 95%», – говорится в сообщении.

Напомним, первая поглотительная система была запущена в работу в 2015 году; вторая и третья установки были построены соответственно в августе и октябре 2016 года. В конце февраля 2017 выполнен заключительный этап реконструкции подземного борова (техническое сооружение, предназначенное для транспортировки всего объема агломерационных газов на очистку от аглофабрики № 2 до сероулавливающих установок).

Общая стоимость проекта – 3 814 млн рублей.

Добавим, в 2016 году снижение выбросов в атмосферу составило 3 522 тонн.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ммк, экология, новости магнитогорска, промышленность челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 557
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Экономика»

сегодня, 09:29
Бизнес на грани катастрофы
вчера, 14:57
Магнитогорская компания приступит к серийному производству роботов-манипуляторов
вчера, 13:57
Еще 2 предприятия в Челябинской области заявили о сокращении 800 сотрудников
вчера, 13:31
ММК-Метиз расширяет сортамент электродов
вчера, 10:39
КамАЗы на колесах ЧКПЗ примут участие в ралли «Шелковый путь-2017»
01 марта, 17:45
Международный «слет» голубей пройдет на Южном Урале
01 марта, 11:44
ММК представит свою продукцию в Узбекистане
01 марта, 10:30
РМК и правительство Челябинской области инвестируют 3 млрд рублей в развитие Карабаша
28 февраля, 16:52
Приставы наказали коммунальщика за махинации с арестованными счетами МУПа
28 февраля, 14:55
Директор по производству ЧМК стал лауреатом конкурса «Инженер года»
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

Подписка на новости
Прислать новость