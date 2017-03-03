ММК завершил экологический проект стоимостью 3,8 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорский металлургический комбинат ОАО «ММК», Челябинская область) завершил реконструкцию сероулавливающих установок, предназначенных для очистки агломерационных газов аглофабрики № 2 от соединений серы и мелкодисперсной пыли – природоохранное мероприятие выполнено в рамках Плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии и соглашения о взаимодействии министерства природных ресурсов РФ, Росприроднадзора, Челябинской области и ММК, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В ходе реконструкции был построен комплекс современных пылегазоулавливающих установок, обеспечивающий очистку всего объема образующихся аглогазов. «В состав комплекса сероулавливающих установок входят три системы очистки, каждая состоит из высокоэффективного оборудования: электрофильтра и скруббера – абсорбера (диаметром 10 м и высотой 30 м) с трехъярусной системой орошения поглотительными растворами. Сероулавливающая установка аглофабрики № 2 обеспечивает очистку агломерационных газов от диоксида серы с эффективностью более 95%», – говорится в сообщении.

Напомним, первая поглотительная система была запущена в работу в 2015 году; вторая и третья установки были построены соответственно в августе и октябре 2016 года. В конце февраля 2017 выполнен заключительный этап реконструкции подземного борова (техническое сооружение, предназначенное для транспортировки всего объема агломерационных газов на очистку от аглофабрики № 2 до сероулавливающих установок).

Общая стоимость проекта – 3 814 млн рублей.

Добавим, в 2016 году снижение выбросов в атмосферу составило 3 522 тонн.