Китайская корпорация подключилась к реализации проекта скоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский представил потенциал региона на форуме «Южный Харбин – Челябинская область», организованном в рамках работы ЭКСПО-2017 в Харбине, – глава региона подписал соглашение о сотрудничестве между Китайскими железными дорогами и хозяйственным партнерством «Уральская скоростная магистраль», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Напомним, за последние три года усилено взаимодействие Челябинской области с регионами КНР, наиболее тесно – с провинциями Хэйлунцзян, Хубэй, Шэньси, СУАР. До конца года Южный Урал планирует принять у себя делегации этих регионов Китая.

«Уверен, именно на межрегиональном уровне эффективно решаются вопросы о встраивании в масштабные межгосударственные проекты. Один из примеров – вывод на проектную мощность ТЛК "Южноуральский", нашего сухопутного порта, который становится важным транспортно-логистическим узлом на Новом Шелковом пути», – отметил Борис Дубровский.

Также важное направление, реализуемое совместно с китайскими партнерами – проект высокоскоростной магистрали «Челябинск – Екатеринбург» с выходом на ВСМ «Москва – Пекин». Напомним, на прошедшем недавно в Петербурге Международном экономическом форуме, было подписано стратегическое соглашение между правительством Челябинской, Свердловской областей и ОАО «Российские железные дороги».

В Харбине Борис Дубровский провел встречу с представителями Китайских железных дорог. Результатом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве по реализации проекта строительства ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» между ХП «Уральская скоростная магистраль» и China Railway Group Limited.

«Учитывая, что эта магистраль интегрируется в перспективный высокоскоростной коридор Берлин – Москва – Астана – Пекин, потенциал ее использования огромен. Инвесторы из России и других государств это понимают и выражают заинтересованность в проекте. Нам же важно привлечь по-настоящему надежных партнеров, за которыми стоят опыт и репутация. Уверен, что в лице China Railway Group Limited мы встретили именно такого партнера, а сегодняшняя встреча послужит важным шагом на пути реализации проекта Уральской ВСМ», – отметил губернатор.

Добавим, сотрудничество с китайской корпорацией будет вестись по ряду направлений, касающихся реализации проекта, таких как выбор необходимой инфраструктуры, разработка механизмов управления рисками в проекте, вопросов эксплуатации после строительства, возможности предоставления финансирования на реализацию проекта.

«Подписанное соглашение – это планомерный шаг в подготовке проекта Уральской ВСМ. Китай известен своими успехами в разработке подвижного состава и создании высокоскоростных магистралей по всей стране - на сегодня это самая протяженная сеть ВСМ в мире. Нашему проекту УВСМ "Челябинск – Екатеринбург" будет полезен опыт китайских коллег», – прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Хозяйственное партнtрство «Уральская скоростная магистраль» создано для подготовки и реализации проекта ВСМ, одной из функций специальной проектной компании является поиск финансовых и технологических партнеров. В партнерстве состоят Челябинская и Свердловская области, профильный инвестор РВМ-Капитал. Стратегическим партнером проекта выступает РЖД. Проект уральской ВСМ предполагает скоростной режим до 300 км/ч, время в пути от Челябинска до Екатеринбурга сократится до 1 часа 10 минут.



China Railway Group Limited (CREC) – крупнейшая по выручке в мире строительная компания по версии издания Engineering News-Record в 2015 году. Объем общих активов составляет около 100 млрд долларов, чистых активов - порядка 20,5 млрд долларов. В 43 дочерних организациях работает около 300 тысяч человек. Компания успешно построила более 90 тысяч километров железных дорог, из которых около 10 тысяч км - высокоскоростные. CREC работает в 90 странах мира и, в частности, через дочернее предприятие China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd (CREEC) участвует в консорциуме на проектирование ВСМ Москва – Казань.